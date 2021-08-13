Севастопольские полицейские проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Пляж»

Севастопольские полицейские проводят рейды в местах массового отдыха и оздоровления граждан. Профилактическое мероприятие получило название «Пляж».

Цель проводимых мероприятий – предупреждение и пресечение фактов причинения гражданам телесных повреждений, предупреждение и раскрытие преступлений против собственности, выявление лиц склонных к распространению, хранению, употреблению наркотических и психотропных веществ, выявление нарушений правил торговли, а также в целях укрепления личной и имущественной безопасности граждан, — отметили в УМВД по г. Севастополю.

Во время первого рейда на четырех городских пляжах сотрудниками полиции выявлен факт повторной реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему, что содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Кроме того, за распитие алкогольной продукции в запрещённых местах полицейские составили 15 административных материалов, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации – 8 материалов, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил продажи алкогольной продукции и нарушение введённых ограничительных мер – по 3 материала, за мелкое хулиганство – 4, за незаконный оборот наркотических средств и нарушение установленного законом запрета курения табака – по 1 административному материалу.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.