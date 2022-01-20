Севастопольские поликлиники готовят к новой волне коронавируса

Работу поликлиники №1 первой горбольницы сегодня проинспектировал губернатор Михаил Развожаев. Он проверил готовность медучреждения к новой волне коронавируса – разделение потоков пациентов с симптомами ОРВИ и без них, а также условия работы в период пандемии. Поручение организовать в каждой поликлинике отдельный вход для температурящих больных глава города дал накануне в ходе заседания оперативного штаба.

В поликлинике №1 прием людей с температурой организован через отдельный вход – это правильно, и так должно быть. Но здесь узкое маленькое помещение для ожидания и, к сожалению, условия пока не позволяют организовать по-другому. Поставил задачу подумать, как можно этот вопрос решить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам чиновника, поликлиника нуждается в капитальном ремонте. Здание является объектом культурного наследия, и в прошлом году проект капремонта прошел государственную экспертизу. «Теперь необходимо найти финансирование – это порядка 600 млн рублей. На эти средства можно и отремонтировать фасад здания, и полностью переоборудовать помещения», — сообщил глава города.

Поликлиника №1 находится на площади Восставших и очень востребована – в смену к специалистам обращаются около 250 человек. Во время посещения поликлиники губернатор также ответил на вопросы и жалобы пациентов. Большая часть из них касалась нехватки терапевтов в медицинских учреждениях города.

Надо понимать, что сейчас многие терапевты выведены на задачи, связанные с ковидом, — это и посещение пациентов на дому, и обследование людей, которые приходят за прививкой. Еще одна проблема состоит в том, что за помощью обращается гораздо больше людей, чем прикреплено к поликлиникам. Поэтому призываю всех, кто получает медпомощь в Севастополе, прикрепляться к медицинским учреждениям и таким образом способствовать увеличению финансирования системы здравоохранения, — заявил Михаил Развожаев.

Он также отметил, что планирует проверить организацию работы в период пандемии во всех поликлиниках города.

Напомним, на прошедшем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обсудили подготовку к новой волне пандемии – массовое распространение штамма «омикрон» в регионе ожидается в течение двух недель. Губернатор дал ряд поручений, в том числе – уделить особое внимание сохранению высокого уровня коллективного иммунитета в Севастополе. Сделать прививку, а также пройти ревакцинацию или получить третью, бустерную, дозу вакцины можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».