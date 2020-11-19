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Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой

Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:18 19.11.2020

В ГУ МЧС России в Севастополе отмечают: спасение человеческих жизней и ликвидация пожаров в кратчайшие сроки – главные цели в работе огнеборцев. Для эффективного выполнения задач представителям этой профессии необходимо постоянно совершенствовать своё мастерство, закреплять навыки, развивать физическую выносливость и стойкость духа. Все действия спасателей должны быть чётко отработанными, а реагирование – максимально оперативным. Именно поэтому специалисты чрезвычайного ведомства систематически проходят ряд тренировок, в том числе – на огневой полосе психологической подготовки.

Сейчас – в связи с эпидемиологической обстановкой – караулы каждой из шести пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по городу Севастополю преодолевают эту дистанцию по отдельному графику. Тренировку на огневой полосе выполняют в снаряжении, при полной экипировке, с использованием аппаратов индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Пожарным необходимо сквозь дым подняться по лестничным маршам, быстро и без колебаний преодолеть пылающие преграды. Условия максимально приближены к реальным боевым. Очередное опасное испытание огнём и дымом севастопольские спасатели МЧС России прошли успешно, с соблюдением всех мер безопасности, временных норм и требований к качеству выполнения тренировки, — сообщил в пресс-службе ведомства.

Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой

фото: ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой

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