Севастопольские пожарные прошли испытание огневой полосой

В ГУ МЧС России в Севастополе отмечают: спасение человеческих жизней и ликвидация пожаров в кратчайшие сроки – главные цели в работе огнеборцев. Для эффективного выполнения задач представителям этой профессии необходимо постоянно совершенствовать своё мастерство, закреплять навыки, развивать физическую выносливость и стойкость духа. Все действия спасателей должны быть чётко отработанными, а реагирование – максимально оперативным. Именно поэтому специалисты чрезвычайного ведомства систематически проходят ряд тренировок, в том числе – на огневой полосе психологической подготовки.

Сейчас – в связи с эпидемиологической обстановкой – караулы каждой из шести пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по городу Севастополю преодолевают эту дистанцию по отдельному графику. Тренировку на огневой полосе выполняют в снаряжении, при полной экипировке, с использованием аппаратов индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Пожарным необходимо сквозь дым подняться по лестничным маршам, быстро и без колебаний преодолеть пылающие преграды. Условия максимально приближены к реальным боевым. Очередное опасное испытание огнём и дымом севастопольские спасатели МЧС России прошли успешно, с соблюдением всех мер безопасности, временных норм и требований к качеству выполнения тренировки, — сообщил в пресс-службе ведомства.

фото: ГУ МЧС России в Севастополе