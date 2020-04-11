Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские предприятия рыбной отрасли продолжают работать

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Севастопольские предприятия рыбной отрасли продолжают работать

Севастопольские предприятия рыбной отрасли продолжают работать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:13 11.04.2020

Рыбохозяйственная отрасль Севастополя продолжает работать, чтобы обеспечить жителей свежим уловом.

С начала года севастопольскими рыбаками добыто в Азово-Черноморском бассейне 13 166 тонн водных биологических ресурсов, что на 38,71 % больше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда вылов составил 9491 тонну).

Традиционно рыбодобыча является важной составляющей экономики Севастополя, а севастопольские рыбаки занимают лидирующие позиции по вылову рыбы в Азово-Черноморском бассейне.

На сегодняшний день в отрасли заняты 45 субъектов хозяйствования, которые поставляют свежую, свежемороженую рыбу и морепродукты в торговые сети города и другие регионы страны.

Севастопольские предприятия рыбной отрасли продолжают работать

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

Севастопольские предприятия рыбной отрасли продолжают работать

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.