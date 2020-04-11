Севастопольские предприятия рыбной отрасли продолжают работать

Рыбохозяйственная отрасль Севастополя продолжает работать, чтобы обеспечить жителей свежим уловом.

С начала года севастопольскими рыбаками добыто в Азово-Черноморском бассейне 13 166 тонн водных биологических ресурсов, что на 38,71 % больше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда вылов составил 9491 тонну).

Традиционно рыбодобыча является важной составляющей экономики Севастополя, а севастопольские рыбаки занимают лидирующие позиции по вылову рыбы в Азово-Черноморском бассейне.

На сегодняшний день в отрасли заняты 45 субъектов хозяйствования, которые поставляют свежую, свежемороженую рыбу и морепродукты в торговые сети города и другие регионы страны.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.