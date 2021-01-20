Севастопольские предприниматели будут получать в 1.5 раза больше льгот

Это предусмотрено постановлением Правительства РФ, которое сегодня подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ позволит применять пониженные тарифы страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе с учетом дополнительных коэффициентов.

Сейчас пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% (общеустановленные размеры тарифов страховых взносов 30%) применяются в течение 10 лет компаниями, получившими статус участника СЭЗ до 1 января 2018 года.

Те, кто получил этот статус после 1 января 2018 г., а также новые участники, платят страховые взносы по ставке 7,6%, но с учетом некоторых особенностей̆. Теперь большую роль играет сумма инвестиций. Действует принцип — чем больше вкладываешь, тем больше льгот получаешь, — цитирует пресс-служба Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Дополнительно сегодня введены повышающие коэффициенты. Например, участник, осуществивший̆ капитальные вложения в объеме 10 млн рублей, будет вправе получить льготу по страховым взносам в размере: 15 млн рублей (коэффициент 1.5) — если инвестиционный проект реализуется по виду экономической деятельности (ОКВЭД) «Производство пищевых продуктов»; 13 млн рублей (коэффициент 1.3) — если инвестиционный проект реализуется по виду экономической деятельности (ОКВЭД) «Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров».

Коэффициенты установлены для таких приоритетных отраслей как рыболовство, производство напитков, продуктов, текстиля, образование, туризм и многих других. Полный список опубликован в постановлении Правительства. ⠀

Михаил Развожаев поблагодарил Минэкономразвития, Минфин и курирующего вопрос вице-премьера Марата Хуснулллина за большую работу по разработке этого документа.