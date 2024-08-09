Севастопольские предприниматели могут получить грант на развитие туристской инфраструктуры

До 7 сентября 2024 года идёт приём заявок на участие в грантовой поддержке общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры.

Средства грантовой поддержки предприниматель сможет использовать при реализации проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди таких: оборудование пандусов и подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной среды и среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Также средства гранта можно использовать для приобретения туристского оборудования, объектов туристского показа, оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката и детских комплексов. Размер гранта на один проект составляет не более 3 млн рублей. При этом частные вложения в софинансирование проекта должны составлять не менее 30%. Участник конкурса также обязуется осуществлять деятельность на территории города Севастополя не менее пяти лет после получения гранта.

Узнать подробнее о грантовой поддержке и подать заявку можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя