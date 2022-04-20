Севастопольские предприниматели могут продвигать свой бизнес на платформе «Сделано в России»

Каталог российских брендов, компаний, экспортеров и экспертов « Сделано в России » объединяет информацию об отечественных производителях из разных регионов страны. Присоединиться к проекту, который призван поддержать предприятия, продвигать их и формировать образ современного российского предпринимателя, могут и севастопольские компании.

В Севастополе уже давно идет активная поддержка наших производителей, так как мы изначально находимся в тяжелых экономических условиях, связанных с санкционным режимом. Мы создавали меры поддержки и оказывали помощь нашим начинающим предпринимателям, создавали сплоченное бизнес-сообщество, модернизировали наши предприятия. Очень важно в нынешних реалиях сформировать положительный экономический фон, поэтому мы полностью поддерживаем движение «Сделано в России» и в свою очередь развиваем проект «Сделано в Севастополе, – отметил директор Департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

На онлайн-площадке уже зарегистрировались около 1,5 тыс. отечественных предприятий из 11 регионов страны. Ежемесячная аудитория информационной системы составляет более 121 тыс. человек из 114 стран мира.

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин считает, что платформа поможет российскому бизнесу в продвижении продуктов и поиске партнеров, а государству – в реализации задач по импортозамещению. Кроме того, площадка будет полезна для разработчиков IT-решений.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что в России много интересных и перспективных брендов, которые могут бесплатно воспользоваться площадкой «Сделано в России», чтобы рассказать о себе.

Среди стратегических партнеров проекта «Сделано в России» — фонд «Росконгресс», агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Роскачество и «Яндекс». Планируется также создать автономную некоммерческую организацию «Сделано в России».