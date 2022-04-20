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Севастопольские предприниматели могут продвигать свой бизнес на платформе «Сделано в России»

Севастопольские предприниматели могут продвигать свой бизнес на платформе «Сделано в России»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:54 20.04.2022

Каталог российских брендов, компаний, экспортеров и экспертов «Сделано в России» объединяет информацию об отечественных производителях из разных регионов страны. Присоединиться к проекту, который призван поддержать предприятия, продвигать их и формировать образ современного российского предпринимателя, могут и севастопольские компании.

В Севастополе уже давно идет активная поддержка наших производителей, так как мы изначально находимся в тяжелых экономических условиях, связанных с санкционным режимом. Мы создавали меры поддержки и оказывали помощь нашим начинающим предпринимателям, создавали сплоченное бизнес-сообщество, модернизировали наши предприятия. Очень важно в нынешних реалиях сформировать положительный экономический фон, поэтому мы полностью поддерживаем движение «Сделано в России» и в свою очередь развиваем проект «Сделано в Севастополе, – отметил директор Департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

На онлайн-площадке уже зарегистрировались около 1,5 тыс. отечественных предприятий из 11 регионов страны. Ежемесячная аудитория информационной системы составляет более 121 тыс. человек из 114 стран мира.

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Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин считает, что платформа поможет российскому бизнесу в продвижении продуктов и поиске партнеров, а государству – в реализации задач по импортозамещению. Кроме того, площадка будет полезна для разработчиков IT-решений.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что в России много интересных и перспективных брендов, которые могут бесплатно воспользоваться площадкой «Сделано в России», чтобы рассказать о себе.

Среди стратегических партнеров проекта «Сделано в России» — фонд «Росконгресс», агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Роскачество и «Яндекс». Планируется также создать автономную некоммерческую организацию «Сделано в России».


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