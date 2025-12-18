Прямо сейчас:
Севастопольские предприниматели с рабочим визитом посетили Республику Абхазию
12:45 18.12.2025

На прошлой неделе в рамках бизнес-миссии предприниматели Севастополя посетили Республику Абхазия с целью установления новых деловых контактов и изучения возможностей выхода на местный рынок.

Ключевым событием поездки стали встречи делегации с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой, а также с представителем Министерства экономического развития Российской Федерации в Абхазии Василием Добрым. В ходе встреч участникам были представлены актуальные сведения о правилах ведения бизнеса в республике, перспективах для севастопольских предпринимателей и особенностях взаимодействия с абхазскими компаниями.

В рамках деловой программы делегация посетила Торгово-промышленную палату Абхазии, где состоялся круглый стол с участием 15 местных компаний. Среди участников — отель Chaika Sukhumi, ресторан Chaplin Space и другие представители бизнеса. В ходе переговоров стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, обменялись коммерческими предложениями и контактами, что заложило основу для дальнейших партнерских проектов.

Одним из ярких событий бизнес-миссии стало посещение молодой винодельни «Лабра» и старейшего предприятия «Вина и воды Абхазии». Участники ознакомились с производственными процессами, что позволило глубже понять специфику местного рынка. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались варианты сотрудничества по представлению линейки сыров и сырных трюфелей в торговых точках данных предприятий, что открывает новые возможности для севастопольских производителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя Центра поддержки экспорта Севастополя Наталью Бартошук.

Участниками бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта Севастополя, стали следующие предприятия города:

 • компания по производству электрооборудования «Эртанз»;
• Севастопольская сыроварня Елены Зубцовой;
• индивидуальный предприниматель Лариса Медведева — производитель сырных трюфелей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

