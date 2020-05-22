Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские предприниматели смогут получить кредит под 0,1%

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В муниципалитетах Крыма освободят предпринимателей от арендной платы
Иллюстрация: pxhere.com

Севастопольские предприниматели смогут получить кредит под 0,1%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:45 22.05.2020

Севастополь получит от федерального центра более 365 млн рублей на докапитализацию микрофинансовых организаций. Эти средства позволят создать льготный кредитный продукт для представителей малого и среднего бизнеса города.

Из федерального «ковидного» фонда будет предоставлена субсидия на сумму 25 млн рублей. Второй источник – выделенные региональным институтам финансирования малого бизнеса по инициативе президента России 12 млрд рублей. В рамках распределения Севастополю предусмотрено 340,3 млн рублей — на докапитализацию нашей микрофинансовой организации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития Дениса Профатилова.

По словам директора Департамента экономического развития, благодаря этим средствам малому и среднему бизнесу можно будет предоставить кредит по ставкам от 2 до 0,1%.

Разрабатывается новый кредитный продукт под 2% годовых, с возможностью снижения ставки до 0,1% в случае сохранения заемщиком уровня занятости на предприятии в размере не менее 90%. Создаем похожую меру, которую делает президент, но с возможностью пополнения иных оборотных средств предприятия – не только на зарплату, чтобы была возможность больше охватить потенциальных получателей мер поддержки, — подчеркнул Денис Профатилов.

Севастопольские предприниматели смогут получить кредит под 0,1%

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.