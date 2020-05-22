Севастопольские предприниматели смогут получить кредит под 0,1%

Севастополь получит от федерального центра более 365 млн рублей на докапитализацию микрофинансовых организаций. Эти средства позволят создать льготный кредитный продукт для представителей малого и среднего бизнеса города.

Из федерального «ковидного» фонда будет предоставлена субсидия на сумму 25 млн рублей. Второй источник – выделенные региональным институтам финансирования малого бизнеса по инициативе президента России 12 млрд рублей. В рамках распределения Севастополю предусмотрено 340,3 млн рублей — на докапитализацию нашей микрофинансовой организации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития Дениса Профатилова.

По словам директора Департамента экономического развития, благодаря этим средствам малому и среднему бизнесу можно будет предоставить кредит по ставкам от 2 до 0,1%.

Разрабатывается новый кредитный продукт под 2% годовых, с возможностью снижения ставки до 0,1% в случае сохранения заемщиком уровня занятости на предприятии в размере не менее 90%. Создаем похожую меру, которую делает президент, но с возможностью пополнения иных оборотных средств предприятия – не только на зарплату, чтобы была возможность больше охватить потенциальных получателей мер поддержки, — подчеркнул Денис Профатилов.