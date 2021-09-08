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SEAFOOD EXPO RUSSIA
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские предприниматели участвуют в выставке SEAFOOD EXPO RUSSIA

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 08.09.2021

Делегация представителей отрасли промышленного рыболовства и аквакультуры Севастополя принимает участие в IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA. Мероприятия проходят с 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге.

Для нас это возможность заявить о себе и заключить большие договоры, привлечь инвестиции в регион. В настоящее время поставлена большая задача – рыбопромышленный кластер и кластер аквакультуры должны развиваться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя приоритетного проекта Георгия Бежанидзе.

Среди участников выставки — рыбохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фермы аквакультуры и марикультуры, судостроительные и судоремонтные организации, производители кормов и добавок, а также разработчики компаний, предлагающих решения в области упаковки, хранения, транспортировки грузов, банковских услуг, кредитования и страхования.

Участие в выставке поможет увеличить объем производства и расширить географию продаж, представить продукцию и услуги потенциальным покупателям из всех регионов России, а также других стран.

Севастопольские предприниматели участвуют в выставке SEAFOOD EXPO RUSSIA

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