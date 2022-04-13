Севастопольские предприятия представят на «Бирже импортозамещения»

Информация о севастопольских предприятиях будет представлена на «Бирже импортозамещения». Это новый сервис электронной торговой площадки Группы Газпромбанка, который позволяет закупать товары отечественного производства – аналоги санкционной продукции, а также оригинальную продукцию из России. По словам специалистов департамента экономического развития Севастополя, в городе наблюдается спрос на использование платформы.

Для предприятий это отличная возможность публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщикам – направлять свои ценовые предложения и предлагать российские аналоги без дополнительных согласований и посредников. Много местных предприятий на данный момент готовятся с учетом ограничений в текущих условиях выйти на рынок импортозамещения в рамках не только региона, но и страны в целом, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ключевая особенность площадки – это возможность заказчикам и производителям общаться напрямую. С 14 марта на платформе зарегистрировались 4 тысячи новых поставщиков, а сумма сделок составила почти 2,5 млрд рублей.

Ознакомиться с сервисом импортозамещения можно по ссылке: https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/ .

Напомним, новый сервис импортозамещения под эгидой Минпромторга РФ создан в связи с увеличением спроса на отечественную промышленную продукцию в условиях введенных в отношении России санкций.