Севастопольские предприятия примут участие в программе импортозамещения

Севастопольское судоремонтное предприятие «Аззурро Трейд» готовится к участию в программе импортозамещения. Предприятие создано в 2011 году, основное направление – ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Компания специализируется на работе с маломерными судами (яхтами), скоростными плавсредствами для водных видов спорта, а также RIB-плавсредствами. Как отметила вице-губернатор Мария Литовко, Правительство Севастополя дважды предоставляло «Аззурро Трейд» меры поддержки. Одна из них – софинансирование расходов на модернизацию оборудования в размере 50%. Предприятие направило средства на обновление числового программного управления, что позволило производить расчеты более точно, опираясь на максимально достоверные исходные данные.

Речь идет о программировании, новых станках, которые позволяют изготавливать новые запчасти и оборудование. Мы оказали поддержку и в 2018 году, и в 2020-м, и сейчас можем видеть, насколько это помогает предприятию. Еще организация участвовала в программе по повышению производительности труда. Приятно наблюдать, что компания хоть и небольшая, но понимает, насколько важно сейчас в наше время правильно организовать труд и работу и сколько на это уйдет времени и финансов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Литовко.

Благодаря поддержке Правительства Севастополя у предприятия есть все необходимое оборудование для развития и расширения за счет увеличения количества предоставляемых услуг.

Мы начинали с судоремонта, был ремонт мелких коммерческих яхт, частных яхт, мы на всем этом росли, ремонтировали, после этого перешли на государственные структуры, на госзаказ и более серьезный судоремонт, — подчеркивает директор предприятия «Аззурро Трейд» Иван Добринский.

В 2021 году предприятие выполнило около 50 контрактов по оборонзаказу. Сейчас «Аззурро Трейд» готовится к участию в программе импортозамещения и, несмотря на сложные условия, активно расширяет штат сотрудников и выполняет большое количество заказов.

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