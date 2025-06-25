Севастопольские предприятия вошли в Топ-100 Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

В Петербурге состоялась церемония награждения 100 финалистов Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела». Три компании из Севастополя вошли в Топ-100 лучших малых и средних предприятий страны.

Наши предприниматели, в особенности малый и средний бизнес, энергично участвуют в реализации национальных проектов, нацеленных на увеличение конкурентоспособности и экономический рост региона, расширяют действующий бизнес, создавая новые рабочие места, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя Центра «Мой Бизнес» Наталию Борисову.

Среди предприятий, вошедших в Топ-100 – сеть студий плавания Габриэллы Гончаровой. Первый филиал был открыт при поддержке Правительства Севастополя – помогло бесплатное обучение по ведению бизнеса в Центре «Мой бизнес» и грант в размере 500 тысяч рублей. Для второго филиала получен льготный микрозайм в рамках специального кредитного продукта для социальных предпринимателей в сумме 5 млн рублей в Фонде микрофинансирования Севастополя.

Когда мне прислали официальное приглашение в Топ-100, я была в восторге. Для меня это очень много значит. Я также вошла в номинации «ТОП бизнеса по регионам» и «ТОП развития стратегий бизнеса. Мы постоянно растем, и признание на федеральном уровне – это гордость не только за себя, но и за Севастополь, – отметила предприниматель.

Предприятие находится в реестре Минспорта, что позволяет осуществлять налоговый вычет, а также имеет соответствующую лицензию для использования родителями средств материнского капитала в оплате занятий.

В число финалистов от Севастополя также вошли: ИП Овчинникова Наталья Николаевна – торговля оптовая и розничная, ремонт автотраспортных средств и мотоциклов и ИП Репичева Татьяна Анатольевна – деятельность в области информации и связи. В расширенный рейтинг Топ-350 вошла компания ООО «АЗЗУРРО ТРЕЙД».

Напомним, Всероссийский рейтинг «Индекс дела» был запущен в ноябре 2024 года как новый инструмент поддержки предпринимателей, демонстрирующих устойчивый рост, инновационность и вклад в развитие экономики регионов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя