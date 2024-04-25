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Севастопольские проекты победили в Международном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект – 2023

Севастопольские проекты победили в Международном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект – 2023

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:58 25.04.2024

25 апреля 2024 года в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская» состоялась церемония награждения победителей Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2023.

В номинации «Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий» конкурсная комиссия под председательством президента НОПРИЗ, действительного государственного советника Российской Федерации I класса, архитектора Анвара Шамузафарова присудила первое место проекту «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями», представленному ООО «Архитектурная мастерская «Реновация». Второе место присуждено проекту «Жилой комплекс “Легенда”», представленному ООО «Архиград Проект».

В этом году в программе конкурса НОПРИЗ заявлены 6 номинаций, в которых приняли участие ведущие отраслевые вузы, научные и профессиональные проектно-изыскательские и строительные организации, их объединения, представители широкой общественности и творческой интеллигенции России и зарубежных стран. В оргкомитет конкурса поступило 1412 проектов, в том числе 99 проектов — от зарубежных участников и 995 проектов — от студентов и аспирантов 77 российских и 15 зарубежных профильных вузов.

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Ознакомиться с полными результатами конкурса можно по ссылке: https://konkurs.nopriz.ru/

источник: пресс-служба НОПРИЗ

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