Севастопольские промышленники могут получить займы на льготных условиях

Фонд развития промышленности приступил к приему заявок на выдачу займов на льготных условиях промышленным предприятиям, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории города Севастополь.

Фонд развития промышленности Севастополя сотрудничает с федеральным Фондом развития промышленности и предоставляет совместные займы на проекты, направленные на импортозамещение, производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения, внедрение наилучших доступных технологий, модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции, повышение производительности труда, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.

Займы в сумме от 10 до 100 млн. руб. предоставляются на срок до 5 лет под 1-5% годовых. Погашение основного долга осуществляется в последние 2 года пользования займом ежеквартально, равными частями. Также севастопольские предприниматели имеют возможность обращаться в Фонд для получения консультаций и поддержки в подготовке пакета документов для получения аналогичных займов федерального Фонда развития промышленности в сумме до 500 млн. руб.

Фонд развития промышленности финансирует лизинг оборудования для технологического перевооружения и модернизации основных производственных фондов севастопольских предприятий. Участие Фонда в лизинговом проекте обеспечит финансирование до 90% первоначального взноса за лизинговое оборудование. Максимальный размер займа Фонда может составлять до 45% от общей стоимости промышленного оборудования. Сумма займа от 5 млн рублей до 500 млн. руб., процентная ставка 1-5% годовых, срок использования до 5 лет.

Подробную информацию о возможности получения финансовой поддержки в Фонде развития промышленности Севастополя можно получить по адресу:

г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корпус 6, Центр «Мой бизнес».

Контактный номер телефона: +7 978 664 77 84.