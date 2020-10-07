Севастопольские работодатели готовы платить 150 тысяч рублей специалистам IT-сферы

На сегодняшний день база данных севастопольской службы занятости содержит более 1500 вакансий на 3500 рабочих мест. Работодатели ищут:

На данный момент наиболее востребованы медицинские работники – врачи всех специализаций, медицинские сестры, младший медперсонал, работники сферы обслуживания и туризма, специалисты рабочих профессий. Острую нехватку кондукторов испытывает «Севтроллейбус им. А.С. Круподерова». Имеются также вакансии с высоким уровнем заработной платы. Так, работодатели готовы платить 150 тысяч рублей IT-специалистам различных направлений, — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.

Специалисты напоминают: сегодня для того, чтобы найти работу, не обязательно приходить в Центр занятости, достаточно воспользоваться услугами портала «Работа в России» и Интерактивного портала службы занятости населения в онлайн режиме. Здесь можно ознакомиться не только с вакансиями, но и с требованиями к ним, контактными данными работодателей.

Если соискателю не хватает квалификации для трудоустройства, он может воспользоваться программой профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, обратившись в Центр занятости. До конца года планируется набрать группы слушателей по направлениям ПК1С: бухгалтерия, управление персоналом, ценообразование и сметное дело, основы предпринимательской деятельности.

Всего с начала года в Центр занятости населения обратилось более 10 тысяч человек. На данный момент на учете состоит порядка 5 тысяч граждан, 2 700 из которых — признаны безработными. Это в 5 раз превышает количественный состав безработных в аналогичном периоде прошлого года. На выплату пособия по безработице уже перечислено более 140 млн. рублей.