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Севастопольские сельхозпредприятия начали собирать урожай яблок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские сельхозпредприятия начали собирать урожай яблок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:21 30.09.2021

Благодаря господдержке севастопольские  предприятия увеличивают площади плодоносящих садов и виноградников. Так, осенью этого года АО «Артвин» планирует посадить 30 гектаров персиковых садов, а в 2020 году они заложили 55 гектаров яблоневых садов и 54 гектара виноградных насаждений. Сейчас на предприятии идёт сбор урожая яблок.

В последние годы в регионе отмечается хорошая тенденция – идет постоянное обновление и расширение площадей фруктовых садов. Поддержку севастопольские аграрии получают в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов». Только в этом году предприятие «Артвин» получило более 20 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Даниила Степаненко.

Кроме компенсации расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями Правительство Севастополя оказывает поддержку садоводческим предприятиям региона, выделяя субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также установку систем капельного орошения.

В целом, сельское хозяйство – это приоритетное направление для Севастополя, у нас много виноградопригодных земель и, безусловно, ключевой отраслью для развития агропромышленного комплекса является садоводство и виноградарство, — заявил Даниил Степаненко.

По предварительным прогнозам, в 2021 году урожай яблок в регионе составит около 180 тонн. Треть яблок, выращенных в Севастополе, будет собрана в садах акционерного общества «Артвин», которое специализируется на выращивании винограда, плодовых и ягодных культур: клубники, черешни, персиков, яблок. Собранные фрукты идут на прилавки магазинов и рынков Севастополя и Крыма.

Севастопольские сельхозпредприятия начали собирать урожай яблок

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