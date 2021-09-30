Севастопольские сельхозпредприятия начали собирать урожай яблок

Благодаря господдержке севастопольские предприятия увеличивают площади плодоносящих садов и виноградников. Так, осенью этого года АО «Артвин» планирует посадить 30 гектаров персиковых садов, а в 2020 году они заложили 55 гектаров яблоневых садов и 54 гектара виноградных насаждений. Сейчас на предприятии идёт сбор урожая яблок.

В последние годы в регионе отмечается хорошая тенденция – идет постоянное обновление и расширение площадей фруктовых садов. Поддержку севастопольские аграрии получают в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов». Только в этом году предприятие «Артвин» получило более 20 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Даниила Степаненко.

Кроме компенсации расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями Правительство Севастополя оказывает поддержку садоводческим предприятиям региона, выделяя субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также установку систем капельного орошения.

В целом, сельское хозяйство – это приоритетное направление для Севастополя, у нас много виноградопригодных земель и, безусловно, ключевой отраслью для развития агропромышленного комплекса является садоводство и виноградарство, — заявил Даниил Степаненко.

По предварительным прогнозам, в 2021 году урожай яблок в регионе составит около 180 тонн. Треть яблок, выращенных в Севастополе, будет собрана в садах акционерного общества «Артвин», которое специализируется на выращивании винограда, плодовых и ягодных культур: клубники, черешни, персиков, яблок. Собранные фрукты идут на прилавки магазинов и рынков Севастополя и Крыма.