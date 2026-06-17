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Севастопольские сельскохозяйственные предприятия получили 570 миллионов рублей господдержки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские сельскохозяйственные предприятия получили 570 миллионов рублей господдержки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:16 17.06.2026

С начала 2026 года Правительство Севастополя выделило 570 миллионов рублей на поддержку сельскохозяйственных предприятий города. Финансовая помощь поступает в виде субсидий, стимулируя развитие местного агропромышленного комплекса, привлечение молодых специалистов и переход на органическое производство.

В рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» общий объем финансовой поддержки на 2026 год составляет 819,8 млн рублей.

На сегодняшний день аграриям доведено 570 млн рублей, то есть 70% от всей программы. Еще более 9 млн рублей находятся в стадии перечисления. Всего с начала года 40 предприятий уже компенсировали до 80% своих затрат на модернизацию производства, проведение уходных работ и закладку новых виноградников, садов, что существенно снижает финансовую нагрузку на бизнес и стимулирует модернизацию производственной базы, — рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Государственная поддержка направлена на развитие собственного производства и снижение зависимости от импорта, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, а также поддержку малого агробизнеса, фермеров и молодых специалистов.

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По словам Наталии Скорюковой, большинство сельхозпредприятий города специализируются на выращивании винограда и его переработке на виноматериалы, поэтому именно виноградарство и виноделие остаются одним из главных приоритетов государственной поддержки АПК Севастополя.

Размер государственной поддержки в области виноградарства и виноделия из федерального бюджета в 2026 году составил почти 600 млн рублей. Данные меры уже позволили заложить новые виноградники на площади 190 га, сохранить 3,6 тысяч га виноградных насаждений в плодоносящем возрасте, провести масштабные уходные работы за молодыми и плодоносящими виноградниками на площади 2,3 тысячи га.

Кроме того, благодаря господдержке в Севастополе уже семь предприятий занимаются органическим виноградарством и виноделием, внедряя передовые технологии выращивания винограда без применения химических удобрений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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