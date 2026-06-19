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Севастопольские семьи могут получить выплату на погашение ипотеки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские семьи могут получить выплату на погашение ипотеки

Опубликовал: news-parser в Севастополь 12:49 19.06.2026

Благодаря национальному проекту «Семья» в 2025 году 48 семей смогли сократить долговую нагрузку по ипотеке. Каждая из них получила выплату до 1 млн рублей.

Условия для получения выплаты:

  • в семье с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок;
  • семья зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
  • ипотека оформлена для улучшения жилищных условий;
  • жилье находится на территории города;
  • семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке.
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Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей — региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат.

Заявление можно оформить:

  • через Госуслуги;
  • в банке, где оформлен ипотечный кредит;
  • через офисы или онлайн-платформу ПАО «ДОМ.РФ».

источник: Правительство Севастополя

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