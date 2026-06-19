Севастопольские семьи могут получить выплату на погашение ипотеки

Благодаря национальному проекту «Семья» в 2025 году 48 семей смогли сократить долговую нагрузку по ипотеке. Каждая из них получила выплату до 1 млн рублей.
Условия для получения выплаты:
- в семье с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок;
- семья зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
- ипотека оформлена для улучшения жилищных условий;
- жилье находится на территории города;
- семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке.
Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей — региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат.
Заявление можно оформить:
- через Госуслуги;
- в банке, где оформлен ипотечный кредит;
- через офисы или онлайн-платформу ПАО «ДОМ.РФ».
источник: Правительство Севастополя
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