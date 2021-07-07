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Севастопольские семьи наградили за участие в конкурсе «Особенное счастье - 2021»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские семьи наградили за участие в конкурсе «Особенное счастье — 2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:52 07.07.2021

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности прошло торжественное вручение подарков за участие в конкурсе «Особенное счастье — 2021».

Конкурс «Особенное счастье» проводится в поддержку родителей особенных детей, которые в силу жизненных обстоятельств полностью отдают свою жизнь детям, нуждающимся в большой заботе, уходе и внимании. Обладателями памятного подарка в номинации «За раскрытие в ребёнке его талантов и возможностей» стали Юлия Гулиева и Ирина Тимошенко, дипломы участника получили Ольга Канарская и Надежда Склюева, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Севастопольские семьи наградили за участие в конкурсе «Особенное счастье - 2021»

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Конкурс «Особенное счастье» — это первый в России проект в поддержку родителей особенных детей, который был инициирован в Астраханской области и реализуется с 2020 года. Всего в 2021 году об участии в проекте «Особенное счастье — 2021» заявили более 50 регионов Российской Федерации, в том числе Севастополь.

Севастопольские семьи наградили за участие в конкурсе «Особенное счастье - 2021»

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