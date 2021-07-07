Севастопольские семьи наградили за участие в конкурсе «Особенное счастье — 2021»

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности прошло торжественное вручение подарков за участие в конкурсе «Особенное счастье — 2021».

Конкурс «Особенное счастье» проводится в поддержку родителей особенных детей, которые в силу жизненных обстоятельств полностью отдают свою жизнь детям, нуждающимся в большой заботе, уходе и внимании. Обладателями памятного подарка в номинации «За раскрытие в ребёнке его талантов и возможностей» стали Юлия Гулиева и Ирина Тимошенко, дипломы участника получили Ольга Канарская и Надежда Склюева, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Конкурс «Особенное счастье» — это первый в России проект в поддержку родителей особенных детей, который был инициирован в Астраханской области и реализуется с 2020 года. Всего в 2021 году об участии в проекте «Особенное счастье — 2021» заявили более 50 регионов Российской Федерации, в том числе Севастополь.