Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату

Денежная выплата будет назначена всем семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет.

Сейчас семьи собирают детей в детские сады и школы, и я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства города под председательством губернатора Михала Развожаева.

семья живёт в Севастополе и на момент вступления в силу постановления детям или ребенку ещё не исполнилось 18 лет;

получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе.

Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление через портал Госуслуги или в любом региональном отделении МФЦ с 25 августа до 1 октября 2025 года.

Срок рассмотрения документов — до 5 рабочих дней. В личный кабинет на Госуслугах придёт уведомление «Заявление принято для выплаты» или «Принято решение об отказе в приеме заявления».

Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты (если вы допустили техническую ошибку — её можно исправить и подать документы заново), либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно.

Справки по телефону: 122, доб. 5.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя