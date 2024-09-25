Севастопольские «серебряные» волонтеры провели ЗОЖ-марафон

Спортивные соревнования для пожилых людей прошли в Севастопольском городском комплексном центре соцобслуживания. Инициаторами оздоровительного мероприятия стали «серебряные» волонтеры совместно с сотрудниками центра. Периоды межсезонья являются оптимальным временем для физической активности на свежем воздухе, особенно это касается пожилых людей. Поэтому ЗОЖ-марафон решено было провести в конце сентября.

В ЗОЖ-марафоне участники делятся своим опытом, накопленным годами. Это позволяет объединяться в группы и создавать клубы по интересам, проводить дискуссии, делиться впечатлениями от лекций или мастер-классов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя «серебряного» волонтера Андрея Ивановича.

Спортивные состязания тоже являются хорошей профилактикой болезни Альцгеймера, заболеванию, приводящего к постепенной утрате памяти, мышления и других когнитивных функций.

Для предотвращения развития этого заболевания или замедления его прогрессирования, необходимо вести здоровый образ жизни и поддерживать физическую активность. Поэтому в нашем учреждении и был организован спортивный марафон полезных привычек, – отмечает социальный сотрудник.

По словам самих участников, спортивные состязания, объединенные с викторинами, вносят разнообразие в будни.

Мы не только укрепляем свое здоровье, повышаем уровень физической активности, но и вносим разнообразие в будни: здесь царит атмосфера дружбы, взаимопомощи и поддержки, – говорит получательница соцуслуг Вероника Петровна.

ЗОЖ-марафон стал частью регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Напомним, в учреждении организован досуг, который направлен на активное долголетие. Это концерты, гостиные, мастер-классы, работа кружков хорового пения, рукоделия и компьютерной грамотности, библиотеки и кинозала.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя