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Севастопольские школьники активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее»

Севастопольские школьники активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 22.11.2023

В Севастополе активно проходит всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который является частью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Участие в нëм принимают учащиеся 6-11-х классов. Ребят знакомят с самыми разными профессиями прямо на предприятиях города.

Предприятия Севастополя активно принимают участие в крупнейшем в стране профориентационном проекте. Потенциальные работодатели заинтересованы в самоопределении школьников и в воспитании кадрового потенциала и потому с радостью принимают группы школьников на практические экскурсии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя регионального оператора «Билета в будущее» Ольгу Анистратенко.

Севастопольские школьники активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее» Севастопольские школьники активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее» Севастопольские школьники активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее» Севастопольские школьники активно участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее»

Своими знаниями с учениками школ поделились и специалисты Севастопольского профессионального художественного колледжа.

Мы узнали о профессии художника по костюмам, как создаётся дизайн изделий и какие возможности трудоустройства есть после окончания колледжа. Это очень творческая, креативная профессия. Важно следить за трендами, за тем, что модно сейчас, но не забывать о трендах прошлого, ведь мода циклична, — говорит участница проекта, учащаяся 8-го класса Екатерина.

Ранее школьники были на экскурсии в парке-отеле «Песочная бухта», где на один день смогли стать управляющими. Они узнали, как контролировать работу персонала и даже инспектировать гостиничные номера.

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Все занятия проводятся для малых групп, чтобы каждому ребёнку было уделено внимание и каждый смог на практике попробовать свои силы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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