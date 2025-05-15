Севастопольские школьники могут присоединиться к Губернаторским школьным трудовым отрядам

Кроме лагерей для севастопольских школьников в этом году будет возможность получить первый трудовой опыт, заработать и внести свой вклад в жизнь города, присоединившись к Губернаторским школьным трудовым отрядам. Об этом в прямом эфире рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

В 2021 году по инициативе нашего губернатора в городе стартовали Губернаторские школьные трудовые отряды. Программа подобного трудоустройства подростков позволяет ребятам провести каникулы активно и продуктивно. Мы через труд учим детей очень важным вещам, учим ценить время, чужой труд, лично заработанные средства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривонос.

Юные севастопольцы могут поработать на базе школ и колледжей, в библиотека и кинотеатрах, в городских парках и скверах, в питомнике по выводу лесных культур, в спортивных учреждениях, в туристических центрах.

Напомним, что в конце апреля завершилась Региональная школа командных составов Губернаторских школьных трудовых отрядов, которая проходила на базе пансионата «Изумруд» в Ласпи. Мероприятие собрало 100 участников, включая школьников в возрасте от 14 до 17 лет и студентов-наставников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя