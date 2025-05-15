Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские школьники могут присоединиться к Губернаторским школьным трудовым отрядам
Новости Республики
Севастопольские школьники могут присоединиться к Губернаторским школьным трудовым отрядам
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя, автор - Михаил Заброда

Севастопольские школьники могут присоединиться к Губернаторским школьным трудовым отрядам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:51 15.05.2025

Кроме лагерей для севастопольских школьников в этом году будет возможность получить первый трудовой опыт, заработать и внести свой вклад в жизнь города, присоединившись к Губернаторским школьным трудовым отрядам. Об этом в прямом эфире рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

В 2021 году по инициативе нашего губернатора в городе стартовали Губернаторские школьные трудовые отряды.  Программа подобного трудоустройства подростков позволяет ребятам провести каникулы активно и продуктивно. Мы через труд учим детей очень важным вещам, учим ценить время, чужой труд, лично заработанные средства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривонос.

Юные севастопольцы могут поработать на базе школ и колледжей, в библиотека и кинотеатрах, в городских парках и скверах, в питомнике по выводу лесных культур, в спортивных учреждениях, в туристических центрах.

Узнайте больше:  В Балаклаве - на пл. 1-го Мая - введут ограничения на движение транспорта по правой стороне

Напомним, что в конце апреля завершилась Региональная школа командных составов Губернаторских школьных трудовых отрядов, которая проходила на базе пансионата «Изумруд» в Ласпи. Мероприятие собрало 100 участников, включая школьников в возрасте от 14 до 17 лет и студентов-наставников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x