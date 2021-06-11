Севастопольские школьники написали ЕГЭ по физике и истории

Единые государственные экзамены по физике и истории сегодня сдавали 1 144 севастопольских одиннадцатиклассника. Для проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях были развернуты десять экзаменационных пунктов.

На написание работы выпускникам было выделено 3 часа 55 минут. 698 человек писали экзамен по физике, 446 одиннадцатиклассников – по истории. По информации департамента образования, экзамен прошел в штатном режиме, нарушений зафиксировано не было, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. Экзамены будут сдавать более 3 тысяч севастопольских выпускников. 24-25 июня пройдет последний экзамен — по информатике.