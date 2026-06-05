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Севастопольские школьники поборются за право представить город на фестивале ГТО в «Артеке»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские школьники поборются за право представить город на фестивале ГТО в «Артеке»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:40 05.06.2026

Региональный этап ежегодного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников стартует в Севастополе 9 июня. По итогам трехдневных соревнований будет сформирована сборная команда города для участия во всероссийском финале в Международном детском центре «Артек».

В региональном этапе примут участие школьники из 16 общеобразовательных учреждений города, которые по итогам муниципального этапа выполнили нормативы не ниже серебряного знака отличия.

Торжественное открытие и первые испытания пройдут 9 июня на стадионе 200-летия Севастополя. В первый день участники продемонстрируют свои навыки в беге на 60 метров, прыжке в длину с места, наклоне вперед, подъеме туловища за минуту, а также силовых упражнениях — подтягивания для юношей и отжимания для девушек.

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10 июня на этой же спортивной площадке состоятся забеги на длинные дистанции: 1500 метров для участников 12-13 лет и 2000 метров для школьников 14-15 лет.

Завершится региональный этап 11 июня во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, здесь участникам предстоит сдать норматив по плаванию на 50 метров.

Ребята, которые покажут лучшие результаты, войдут в сборную команду Севастополя и представят город на всероссийском финале фестиваля ГТО, который примет «Артек».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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