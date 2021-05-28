Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов

Севастопольские школьники вступят в ряды Российских студенческих отрядов.
На базе Севастопольского государственного университета с 26 по 27 мая состоялся двухдневный образовательный блок, на котором более 100 школьников узнали о том, что такое «РСО». В рамках образовательной программы ребята узнали историю и структуру молодежной организации. Завершилось обучение интерактивной викториной, которая позволила проверить усвоенные знания, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».
Мероприятие организовано Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в рамках Всероссийской акции «День ТОПовых действий».
фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»
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