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Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов

Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:59 28.05.2021

Севастопольские школьники вступят в ряды Российских студенческих отрядов.

На базе Севастопольского государственного университета с 26 по 27 мая состоялся двухдневный образовательный блок, на котором более 100 школьников узнали о том, что такое «РСО». В рамках образовательной программы ребята узнали историю и структуру молодежной организации. Завершилось обучение интерактивной викториной, которая позволила проверить усвоенные знания, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов

Мероприятие организовано Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в рамках Всероссийской акции «День ТОПовых действий».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов

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