Севастопольские школьники вступят в ряды студотрядов

Севастопольские школьники вступят в ряды Российских студенческих отрядов.

На базе Севастопольского государственного университета с 26 по 27 мая состоялся двухдневный образовательный блок, на котором более 100 школьников узнали о том, что такое «РСО». В рамках образовательной программы ребята узнали историю и структуру молодежной организации. Завершилось обучение интерактивной викториной, которая позволила проверить усвоенные знания, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».