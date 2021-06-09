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Севастопольские школьные трудовые отряды получили путевки в летний трудовой семестр

Севастопольские школьные трудовые отряды получили путевки в летний трудовой семестр

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 09.06.2021

9 июня на Площади Нахимова 2000 членов Губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя получили путевки в трудовое лето.

С 2017 года на территории Севастополя существуют Губернаторские школьные трудовые отряды, основная цель которых заключается в трудоустройстве учащихся средних общеобразовательных школ Севастополя в летний период. Открытие Третьего трудового семестра – традиционное мероприятие Российских студенческих отрядов, после которого члены организации выезжают на так называемую «целину», — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделение МООО «РСО».

На данный момент числятся 58 ГШТО на территории города Севастополя, которые в ближайшее время будут трудоустроены на предприятиях и образовательных организациях Севастополя, а также в туристический маршрут «Большая Севастопольская тропа», где и пройдет их трудовой семестр.

Севастопольские школьные трудовые отряды получили путевки в летний трудовой семестр Севастопольские школьные трудовые отряды получили путевки в летний трудовой семестр

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения МООО «РСО»

Севастопольские школьные трудовые отряды получили путевки в летний трудовой семестр

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