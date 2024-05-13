Севастопольские школы готовят к ЕГЭ

Более 4 800 ребят будут сдавать экзамены в 9-м классе и 2 613 – в 11-м классе. Всего будет 25 пунктов проведения экзаменов, в том числе 14 пунктов на дому для ребят с ограниченными возможностями здоровья. За время проведения экзаменов будет задействовано более 1 480 организаторов, которые будут обеспечивать проведение государственной итоговой аттестации, — поделился руководитель профильного ведомства.

Более 12,5 тысячи детей примут участие в торжественном мероприятии, а также 7 234 родителя и более 1 300 педагогов. Внутри школ обеспечивается безопасность в соответствии с требованиями жёлтого уровня. И мы, и специалисты охранных предприятий понимаем, как это организовать и правильно сделать, — сообщил и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Последние звонки состоятся в 57 городских школах 24 мая. Ещё в 6 учреждениях – гимназиях № 1 и 10, школах № 35, 41, 54 и в политехнических лицеях – они пройдут 25 мая.

По итогам надо будет сделать аналитику, ведь у нас сейчас работают ИТ-кубы. Надо посмотреть, есть ли корреляция, что дети, которые там занимаются, чаще выбирают информатику, или нет. Я уверен, что это должно дать именно такую взаимосвязь, но тем не менее надо проверить. Это дополнительное образование, которое как раз нацелено на мотивацию и подготовку к осознанному выбору профессии. С учётом того, что у нас по поручению Президента начинается реализация нового нацпроекта «Кадры», сейчас важно следить за балансом рынка труда: нам нужно готовить детей к наиболее востребованным профессиям – это касается не только школьного, но и дополнительного образования, — цитирует пресс-служба П глава города.

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили готовность к проведению единого государственного экзамена в образовательных учреждениях города. Самым популярным среди экзаменов по выбору у севастопольских выпускников остаётся ЕГЭ по обществознанию, его планируют сдавать 1 109 человек. Набирает популярность ЕГЭ по информатике – в этом году количество участников увеличилось более чем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Досрочный этап ЕГЭ начался 22 марта и завершится 18 мая. Он предусмотрен для ребят, которые не могут сдать экзамен в основной период. Основной этап начнётся 23 мая и завершится 5 июля. Дата обусловлена появлением двух дней для пересдачи – 4 и 5 июля.

Традиционно мы запустили информационную кампанию по ЕГЭ, уже несколько раз проводили разъяснительную работу как в школах, так и для родителей, когда вместе с детьми они могли написать ЕГЭ. Пришло более 80 человек, и в этом году мы сделали так, что это была семейная задача. Определили лучшего ученика и родителя – они оказались отцом и сыном, — отметил Максим Кривонос.

В числе участников государственной итоговой аттестации в этом году 10 выпускников, которые переехали из новых регионов.

Для ребят из новых регионов существует особый порядок прохождения ГИА, они могут выбрать либо получение аттестата на основании промежуточной аттестации, либо государственный экзамен в традиционной форме. Два человека выбрали сдачу ЕГЭ, поэтому будут сдавать в полном соответствии со стандартом, а восемь выпускников получат аттестат о среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации, — добавил и. о. директора департамента образования и науки.

Для проведения ЕГЭ в 2024 году в городе будет задействовано 13 пунктов проведения государственной итоговой аттестации. В этом году открыто 2 новых пункта в связи с закрытием двух школ на капитальный ремонт, и 1 пункт был открыт как новый.

Для подготовки к проведению ЕГЭ в этом году провели пять тренировочных мероприятий: три из них федерального уровня и два регионального. Стоит отметить, что 23 апреля Севастополь принял участие в федеральной апробации использования технологического оборудования, основанного на отечественной операционной системе. Апробация прошла без сбоев, — уточнил руководитель ведомства.

В ходе заседания также отметили, что 15 мая все пункты проведения экзаменов примут участие в заключительной всероссийской тренировке, в ходе которой будет отрабатываться проведение самого массового ЕГЭ – по русскому языку, а также компьютерного ЕГЭ по информатике и устной части ЕГЭ по английскому языку.

Тренировочное мероприятие пройдёт с участием одиннадцатиклассников. Это по сути полная тренировка ЕГЭ с полным воспроизведением событий. В тренировочном мероприятии по нашему предложению примут участие представители Министерства образования Луганской Народной Республики. За 10 лет пройдя путь от переходного периода к успешному проведению ЕГЭ, Севастополь готов делиться своим опытом организации и проведения государственной итоговой аттестации с коллегами из новых регионов, — подчеркнул Максим Кривонос.

Девятиклассникам, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, необходимо сдать экзамены по четырём предметам: по математике и русскому языку обязательны для всех, два других предмета школьники выбирают на своё усмотрение.

Самый популярный предмет по выбору у севастопольских девятиклассников – география, его сдадут почти 2,5 тысячи человек. На втором месте обществознание, участие в нём примут более 2 тысяч девятиклассников. Также в числе самых популярных информатика и биология: ОГЭ по информатике планируют сдавать более 1 700 человек, на ОГЭ по биологии зарегистрированы 1 142 участника, — пояснил и. о. директора департамента образования и науки.

Для проведения ОГЭ будет задействовано 25 пунктов. В этом году открыли один новый пункт на базе школы № 30 имени Героя Советского Союза Г. А. Рубцова, в которой завершился капитальный ремонт.

В преддверии начала основной волны экзаменационной кампании 2024 года, с 6 по 7 мая, департаментом образования и науки проведена проверка готовности пунктов проведения экзаменов. Севастополь готов организационно и технологически к проведению государственной итоговой аттестации в соответствии с установленными требованиями, — заключил Максим Кривонос.

В ходе совещания также отметили, что уже идёт подготовка к летнему оздоровительному сезону, он начнётся 31 мая.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя