Севастопольские школы проверяют на готовность к учебному году

В Севастополе проходит проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Проверка готовности образовательных учреждений началась 30 июля.

Каждый год комиссия проверяет все образовательные учреждения нашего города и даёт заключение об их готовности к началу нового учебного года. Во внимании комиссии готовность объекта по всем аспектам: пожарная безопасность, состояние эвакуационных путей и аварийных выходов, организация питания и другие. Но с учётом текущей обстановки мы особое внимание уделяем безопасности: проверяем, как работает система оповещения, состояние убежищ и соответствие их всем нормам, где ребята могут укрыться на время тревоги, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Сегодня комиссия проверила 7 объектов образования, в том числе побывала в Инженерной школе.

Школа начинает готовиться к новому учебному году практически сразу после окончания прошлого. Это непрерывный процесс и постоянный труд. Необходимо не только поддерживать состояние школы, но и улучшать, совершенствовать условия, – отмечает директор Инженерной школы Ирина Крестинина.

В ходе проверки контролируется готовность всех зданий, учебных помещений, в которых будут находиться дети.

Напомним, всего планируется проверить более 200 адресов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя