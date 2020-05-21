Севастопольские соцработники получат дополнительные выплаты

Стимулирующие средства предназначены для севастопольских соцработников — сотрудников учреждений дома-интерната и приюта. Дело в том, что из-за мер по противодействию коронавирусу, в таких учреждениях теперь установлен особый режим: сотрудники отрабатывают 14-дневную смену, не покидая территорию заведений.

Речь идет о Севастопольском гериатрическом центре и приюте. Деньги уже у нас на счету находятся. Мы получили порядка 3 млн рублей. Уже завтра мы сможем начать выплаты денежных средств 4 категориям работников нашего гериатрического центра: врачам, административному персоналу, младшему персоналу, а также дополнительным «иным» 4 категориям. При выплате также будет учитываться эпидсостояние учреждения, когда нет выявленных больных с коронавирусом, и есть случаи выявления COVID, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор Департамента труда и социальной защиты Станислава Борисенко.

Таким образом, врачи, находящиеся в учреждениях в условиях отсутствия новой коронавирусной инфекции, получат по 40 тысяч рублей, средний медицинский и административный персонал – по 25 тысяч рублей, младший медицинский персонал – по 15 тысяч рублей, и технические работники – 10 тысяч рублей.