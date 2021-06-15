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Севастопольские сотрудники МЧС провели три пиротехнические операции

Севастопольские сотрудники МЧС провели три пиротехнические операции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:01 15.06.2021

Три крупные пиротехнические операции по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов времён Великой отечественной войны ознаменовали минувшую неделю в Севастополе. Так:

Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю совместно с подразделениями Черноморского флота ликвидировали две авиабомбы немецкого производства. Один из грозных артефактов – двухкилограммовая бомба SD-2 – находился на территории виноградников 1-го отделения Золотой балки, другой – бомба SD-70, массой, соответственно, 70 килограммов – был обнаружен в районе Монастырского шоссе. Конструкция и тип взрывателя не позволяли осуществить перевозку, потому уничтожение было произведено непосредственно на месте. Задействовались 10 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 7 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Кроме того, боеприпас советского производства массой 250 килограммов был обнаружен в морской акватории региона. Авиабомба ФАБ-250 находилась на дне Стрелецкой бухты – на трёхметровой глубине, в 50-ти метрах от берега. Обследовав этот предмет, специалисты чрезвычайного ведомства установили, что его транспортировка возможна. Бомба была поднята на поверхность и вывезена для последующего уничтожения. В операции от МЧС участвовали 5 человек личного состава и 3 единицы техники.

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В каждом из случаев мероприятия были произведены с соблюдением всех необходимых норм и требований безопасности. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольские сотрудники МЧС провели три пиротехнические операции

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