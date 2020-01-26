Севастопольские сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двух кражах

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в двух кражах.

Установлено, что обе кражи задержанный совершил летом прошлого года. В первом случае он тайком похитил на пляже оставленный без присмотра рюкзак, в котором находились золотые украшения: кольцо, цепочка и нательный крестик общей стоимостью 33 000 рублей. А во втором случае злоумышленник, путём повреждения крыши, проник в садовый домик, где похитил электронную технику: ноутбук и квадрокоптер стоимостью 35 000 рублей. Всё украденное имущество мужчина сбыл в ломбард и комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

На данный момент полицейские проверяют грабителя на причастность ещё к двум ранее совершённым аналогичным хищениям. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.