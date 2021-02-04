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Севастопольские спасатели МЧС подтвердили профессиональную квалификацию

Севастопольские спасатели МЧС подтвердили профессиональную квалификацию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:17 04.02.2021

В России спасатель — это сотрудник МЧС России, который проводит аварийно-спасательные работы. Он работает при обрушении зданий и сооружений, ищет пострадавших после наводнений и землетрясений, а также тех, кто, предположительно, заблудился в лесу, в горах или утонул. Тушит пожары и спасает жизни.

Для того, чтобы успешно справляться с возложенными обязанностями, каждые 3 года сотрудникам МЧС России необходимо подтверждать свою профессиональную квалификацию. Так, со 2 по 5 февраля Департаментом общественной безопасности города Севастополя совместно с Главным управлением МЧС России по городу Севастополю проводится периодическая аттестация спасателей на право проведения поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров. Периодическую аттестацию проходят спасатели 1 и 2 пожарно-спасательных частей 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по городу Севастополю, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В программу аттестации вошли экзаменационные мероприятия по теоретической, практической и физической подготовке. Огнеборцы подтвердили не только свои знания, но и отточили мастерство по применению аварийно-спасательного инструмента, работе с альпинистским снаряжением и спасательному оборудованию, применяемом для спасения людей на водах. Свой профессионализм и готовность к работе по итогам мероприятия успешно подтвердили более 80 сотрудников.

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фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольские спасатели МЧС подтвердили профессиональную квалификацию

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