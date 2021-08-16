Севастопольские спасатели МЧС проявили себя в спортивных дисциплинах на уровне федерального округа

Лето – время проведения ряда спортивных мероприятий в системе МЧС России. На минувшей неделе сотрудники МЧС от субъектов Южного федерального округа состязались в двух дисциплинах: в Астрахани прошли соревнования по гиревому спорту, в Волгограде – по теннису. В обоих приняли участие представители Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

В упорной борьбе севастопольцам удалось завоевать два «золота» в рамках личного первенства. Так, среди теннисистов в возрасте от 40 лет победу одержал старший мастер ГДЗС Виталий Соболев. Лучшим тяжелоотлетом в весе до 85-ти килограммов стал Никита Савчихин – начальник караула 3-й пожарно-спасательной части севастопольского чрезвычайного ведомства. Главное управление МЧС России по городу Севастополю гордится своими талантливыми и целеустремлёнными спортсменами, желает им укрепления боевого духа, оптимизма и дальнейших успехов в спортивных схватках с сильными, достойными соперниками! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе