Севастопольские спасатели МЧС России напоминают: будьте осторожны на отдыхе!

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает: вне зависимости от времени года и погодных условий отдых должен быть безопасным! Проводите свободное время в горнолесной местности с пользой, вдохновением и, что тоже немаловажно, без риска!

Куда бы вы ни отправились, какому досугу ни отдали предпочтение, не забывайте: вы и ваши близкие должны чувствовать себя защищёнными, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Если вы собираетесь совершить короткую вылазку или поход, соблюдайте простые правила!

1. Заранее позаботьтесь о правильном подборе одежды и обуви для похода: эти вещи могут быть куплены в туристическом магазине, но не обязательно. Главное – они должны быть сезонными, удобными, без лишних деталей и защищать от всех неблагоприятных факторов, с которыми вам предстоит столкнуться в пути. Зимой подбирайте непродуваемую, непромокаемую, тёплую, но не слишком массивную и тяжёлую одежду и обувь!

2. То же касается и снаряжения. Главное – удобство и практичность, а также реальная польза каждого предмета.

3. Собирая содержимое рюкзака, исключите всё лишнее. Обязательно возьмите с собой карту местности, компас, мобильный телефон и портативное устройство подзарядки аккумулятора, аптечку, питьевую воду и термос с тёплым чаем, спички, фонарик, дождевик.

4. Перед выездом в горы обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если ожидаются неблагоприятные погодные условия, лучше перенести ваше путешествие на другой раз.

5. Для походов по сложным и протяжённым маршрутам в группе обязательно должен присутствовать хорошо знающий местность человек.

6. Не забывайте о том, что большую опасность представляет сложный горный рельеф (крутые склоны, острые скалы, обрывы, расщелины). Не сворачивайте с туристической тропы, не подходите близко к кромке обрыва, даже если вам кажется, что там достаточно безопасно. Помните, что выступающий край грунта, пласт горной породы или снега может в любой момент обрушиться вниз. По той же причине не стоит находиться внизу под отвесными массивами скал и песчаных берегов.

7. Если вы установили палатку, не отходите от неё далеко – особенно в одиночку и в тёмное время суток. Покидайте место привала или ночёвки ненадолго, непременно предупредив попутчиков о том, куда направляетесь и как долго планируете отсутствовать, возьмите с собой средства связи.

8. Тщательно выбирайте место для стоянки. Оно должно быть максимально удалено от горных рек, обрывов и крутых склонов из-за опасности оползней или обвалов. Не устанавливайте палатки на морском побережье из-за риска подтопления приливом.

9. Часто отдыхающие заходят за ограждения специально оборудованных видовых площадок для эффектного фото. Это делать категорически запрещено! Помните, что склон, по которому вы идёте вниз, может неожиданно закончиться многометровым обрывом. Кроме того, увлёкшись фотосъёмкой или позированием, можно не заметить какой-либо опасности (например, резкого склона, камня или ветки под ногами) или просто потерять равновесие.

10. Не решайтесь на горное восхождение, если не уверены в своих физических ресурсах или возможностях здоровья. Не старайтесь испытать собственные силы, выбирая сложные для прохождения маршруты, не имея для их преодоления специального снаряжения и спортивной подготовки.

11. Ещё одно правило, которое необходимо знать: употребление спиртных напитков и поход в горы – вещи несовместимые. Подавляющее большинство травм отдыхающие получают в состоянии алкогольного опьянения.

12. Если выпал снег и вы решили порадовать себя и близким катанием на лыжах, санках, сноубордах, помните, что делать это можно только в специально оборудованных местах! Не выбирайте сложную трассу и не выполняйте никаких спортивных элементов и трюков при спуске, если не имеете должных опыта и подготовки! Не забывайте о защитной экипировке!

13. Строго контролируйте время своего пребывания на открытой местности! Остерегайтесь переохлаждения!

14. Позаботьтесь об экологии. Не оставляйте в местах отдыха мусор.

15. Если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь на возвышении, успокойтесь и осмотритесь вокруг, вслушайтесь в звуки окружающего мира – вы можете распознать шум, доносящийся из лагеря или от шоссе, лай собак, течение реки, также попробуйте вычислить направление, ориентируясь по сторонам света.

16. Если вы уже сообщили, что заблудились, и к вам спешит помощь, оставайтесь на месте, не перемещайтесь – так вероятность того, что вас быстро обнаружат, повышается. Однако при этом необходимо время от времени разминаться, выполнять интенсивные разогревающие движения: бег и прыжки на месте, махи и хлопки руками.

17. Перед тем, как отправиться в поход, важно освежить знания о правилах оказания доврачебной помощи и иметь при себе медикаменты первой необходимости.

18. Помните! Необходимо заблаговременно пройти регистрацию туристической группы на сайте Главного управления МЧС России по городу Севастополю!

Если с вами или кем-то из окружающих случилась беда во время отдыха, вы стали очевидцем пожара или природного бедствия, набирайте единый номер пожарных и спасателей – «101»!

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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