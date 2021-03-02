Севастопольские спасатели МЧС вступили в борьбу за звание лучших водолазов России

Первый день весны в Севастополе ознаменовался открытием Всеармейского этапа конкурса «Глубина-2021», проводимого в рамках Международных армейских игр. В этом году в соревновательной программе они объединили более 200 человек: представителей флотов и флотилий страны, частей центрального подчинения Главного командования ВМФ, военных учебных заведений.

Уже в третий раз в состязаниях участвуют водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Команда насчитывает 11 человек – опытных профессионалов своего дела, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Мероприятие проходит на базе Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота России. 1 марта состоялось торжественное открытие конкурса. С напутственным словом к участникам обратился заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению), полковник внутренней службы Виктор Стрелков:

Принять участие в подобных соревнованиях – честь для каждого специалиста. Чтобы достойно показать своё мастерство, вы прошли значительную подготовку, день ото дня совершенствуя свои знания и навыки. Желаю всем участникам удачи и пусть победит сильнейший!

В день открытия конкурса команды соревновались в новой дисциплине: перетягивании каната под водой. В ближайшие 10 дней предстоит ещё ряд этапов, на которых участники будут работать в затопленном отсеке, выполнять сварку, резку и сборку объектов под водой, а также оказывать помощь терпящему бедствие водолазу.

В 2021 году водолазной службе МЧС России исполняется 25 лет. Долгие годы специалисты чрезвычайного ведомства проявляют профессионализм в боевых условиях и в ходе различных состязаний. Неоднократно водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю признавались лучшими на федеральном уровне среди специалистов территориальных органов и организаций МЧС России, а в 2016 году вступили в борьбу за звание первых уже среди флотов и флотилий страны. Тогда на Всероссийских состязаниях по водолазному многоборью «Глубина-2016», проводимых в рамках соревнований «АрМИ», водолазы севастопольского чрезвычайного ведомства получили заслуженную бронзовую медаль. В 2020 году за спасателями осталось 4 место. В 2021 году севастопольские водолазы МЧС России твёрдо намерены продемонстрировать максимум своих навыков и умений и в честном соперничестве показать достойный результат.