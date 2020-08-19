Севастопольские спасатели отточили мастерство в ходе занятий в теплодымокамере

Отработать на практике действия в непригодной для дыхания и зрения среде – такова цель тренировок, в которых систематически участвуют севастопольские газодымозащитники.

Справиться с испытанием на физическую выносливость, войти в задымлённое помещение, обнаружить и спасти условно пострадавшего, ликвидировать возгорание – эти задачи стояли перед газодымозащитниками 19 августа. В занятиях приняли участие представители всех шести пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по городу Севастополю – 78 огнеборцев, 6 из них – молодые сотрудники, они были задействованы в тренировке впервые, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В небольшой постройке – теплодымокамере – лабиринт комнат. Продвижение по нему усложняют «детали интерьера»: мебель, шторы в дверных проёмах, на полу – обломки перекрытий и домашняя утварь. Приближенные к реальным условия, настоящий дым – это необходимо для совершенствования умений молодых сотрудников, опытные пожарные также оттачивают в ходе таких занятий профессиональное мастерство.

Именно в теплодымокамере личный состав осваивает правильную тактику и последовательность действий, чтобы руководствоваться полученными навыками в боевых условиях. Во время тренировки бойцы в полном обмундировании, со средствами защиты органов дыхания и зрения преодолевают препятствия на маршруте. Задача непростая – однако все участники показали высокий профессиональный уровень, справившись с силовым этапом, быстро ориентируясь в замкнутом задымлённом пространстве и реагируя даже на внезапные, непредвиденные вводные.

Так, неожиданным элементом тренировочной программы стало спасение коллеги, который, по легенде, потерял сознание во время тушения пожара. Сработав слаженно и оперативно, звенья ГДЗС в кратчайший срок смогли ликвидировать возгорание и спасти условных пострадавших, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе