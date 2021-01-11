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Севастопольские спасатели подвели итоги праздничных выходных
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольские спасатели подвели итоги праздничных выходных

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:18 11.01.2021

Череда зимних праздничных выходных в Севастополе завершилась. По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства полковник внутренней службы Сергея Куртукова  чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий не было зарегистрировано.

Подразделения гарнизона реагировали на оперативные события 136 раз. Спасено два человека, погибших нет. Ликвидированы 34 техногенных и один природный пожар. На водных объектах несчастных случаев не было. Для ликвидации последствий ДТП силы МЧС привлекались 4 раза. На контроле Главного управления находились 4 туристические группы – все они благополучно вышли из горнолесной местности в контрольные сроки, без происшествий. Пиротехническими подразделениями обнаружено 7 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны – они обезврежены.

В праздничные дни Главное управление МЧС России по городу Севастополю, а также иные экстренные службы, ведомства и организации, задействованные в обеспечении безопасности, функционировали в режиме повышенной готовности. В целом ежесуточно группировка сил и средств РСЧС насчитывала более 1000 человек и не менее сотни единиц техники, из них от МЧС России не менее 400 человек и свыше сорока единиц техники.

Активно, говорят в ведомстве, велась и профилактическая работа.

В целях предупреждения пожаров проведены рейдовые мероприятия на объектах реализации пиротехнических изделий, в культовых сооружениях в период празднования Рождества Христова, а также в частном жилом секторе. До населения доведены меры пожарной безопасности и правила эксплуатации электрооборудования, – цитирует пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе Сергея Куртукова.

Кроме того, начальник Центра управления в кризисных ситуациях отметил, что в период праздничных дней опасных погодных явлений не зафиксировано, на ближайшее время осложнения метеорологической обстановки также не прогнозируется.

Севастопольские спасатели подвели итоги праздничных выходных

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