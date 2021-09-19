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Севастопольские спасатели покорили вершину Эльбруса

Севастопольские спасатели покорили вершину Эльбруса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:45 19.09.2021

13 сентября севастопольские спасатели покорили высшую точку Европы — гору Эльбрус и возвращаются в родной город. Один из участников команды — спасатель поисково-спасательного отряда Центра гражданской защиты Севастополя Александр Ступак. Для него это уже не первая экспедиция на вершину Эльбруса.

Каждое восхождение – это не только прохождение разнообразного горного рельефа разной крутизны. Это всегда победа над собой и приобретение ценных навыков и умений, которые можно применить в работе, — говорят спасатели.

Севастопольские спасатели покорили вершину Эльбруса

Такой активный отдых не только закаляет дух, но позволяет нарабатывать профессиональные навыки.

Севастопольские спасатели покорили вершину Эльбруса

Фото и материалы: Спасатели Севастополя /ГКУ ЦГЗ г.Севастополя.

Севастопольские спасатели покорили вершину Эльбруса

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