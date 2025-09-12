Севастопольские спасатели провели учения в бухте Александры

В Севастополе на фоне продолжения несчастных случаев в труднодоступных прибрежных зонах спасатели провели масштабное учебно-тренировочное занятие в районе бухты Александры — одного из самых красивых и вместе с тем опасных мест для отдыха. Мероприятие прошло на мысе Фиолент и включало в себя как профилактическую часть — установку информационных табличек с тревожной статистикой, так и практическую отработку эвакуации пострадавших из зоны с обрывистым рельефом.

С 2014 года в этом районе погибло 18 человек, еще 84 были спасены. Только в этом году — 3 погибших и 5 спасенных. Это не просто цифры — это трагедии, которые можно предотвратить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника ГКУ «Спасательная служба Севастополя» Анатолия Попова.

Именно бухта Александры стала эпицентром происшествий из-за массового игнорирования туристами и местными жителями элементарных мер безопасности: люди спускаются к морю по необорудованным «козьим тропам», не имея ни подготовки, ни подходящей экипировки.

Учения прошли по реалистичной легенде: двое молодых мужчин, решивших спуститься к пляжу, сорвались со скалы и получили травмы различной степени тяжести. На вызов оперативно прибыли подразделения «Таврос», «Омега», «Юг» и «Север». Первого пострадавшего спасатели иммобилизировали, зафиксировали шейный отдел с помощью воротника Шанца, остановили кровотечение, уложили в специальные носилки и подняли по крутому склону с использованием альпинистского снаряжения — для передачи бригаде скорой помощи. Второго — аналогично подготовили и спустили к воде, где его принял катер и доставил в Балаклаву для дальнейшей госпитализации.

Мы отрабатываем не только технику спасения, но и слаженность действий между подразделениями, радиосвязь, взаимодействие со скорой помощью и управление маломерными судами. Каждая секунда здесь на счету. Основная причина трагедий — самонадеянность и полное непонимание рисков. 80% приезжающих сюда — впервые. Идут в шлепанцах, в платьях, без воды, без карты. Думают — красиво, значит, безопасно. Но красота обманчива, — пояснил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ «Спасательная служба Севастополя» Виктор Тарасов.

Спасатели напоминают: единственный безопасный путь к таким пляжам — с моря. Любые самостоятельные спуски по необорудованным тропам — это риск для жизни. В рамках профилактики сотрудники службы ежемесячно проверяют информационные знаки по всему побережью, обновляют предупреждения об обвалах и запретах купания.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя