Севастопольские спасатели сняли видео о настоящих Героях Отчизны

В честь одного из главных праздников страны — Дня защитника Отечества Главное управление МЧС России по г. Севастополю, совместно с мотоклубом «Ночные Волки» подготовило памятный ролик о Героях Отчизны.
Сотрудники чрезвычайного ведомства: пиротехники, водолазы, спасатели, психологи, а также лидер «Ночных Волков» Александр Залдостанов (Хирург) почтили память воинов, погибших на рубежах нашей необъятной Родины.
23 февраля вновь напоминает нам о том, что долг, честь, служение Родине – это не пустые слова, а руководство к действию, — отмечают авторы видео.
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