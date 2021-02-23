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Севастопольские спасатели сняли видео о настоящих Героях Отчизны

Севастопольские спасатели сняли видео о настоящих Героях Отчизны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:26 23.02.2021

В честь одного из главных праздников страны — Дня защитника Отечества Главное управление МЧС России по г. Севастополю, совместно с мотоклубом «Ночные Волки» подготовило памятный ролик о Героях Отчизны.

Сотрудники чрезвычайного ведомства: пиротехники, водолазы, спасатели, психологи, а также лидер «Ночных Волков» Александр Залдостанов (Хирург) почтили память воинов, погибших на рубежах нашей необъятной Родины.

23 февраля вновь напоминает нам о том, что долг, честь, служение Родине – это не пустые слова, а руководство к действию, — отмечают авторы видео.

Севастопольские спасатели сняли видео о настоящих Героях Отчизны

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