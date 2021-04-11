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Севастопольские спортсмены и тренеры устроили праздник для ребят из сел Байдарской долины

Севастопольские спортсмены и тренеры устроили праздник для ребят из сел Байдарской долины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:24 11.04.2021

В рамках Фестиваля в честь Дня космонавтики в Байдарской долине Спортивный клуб «Белый Остров» устроил праздник для сельских мальчишек и девчонок. Федерацию бокса Севастополя на нем представляли первый вице-президент ФБС, лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, исполнительный директор ФБС Олег Баландин,

Напомним, СК «Белый остров» работает в селе Орлином. Его руководитель – Игорь Макаров. Основные виды спорта, доступные для сельских мальчишек и девчонок: бокс, волейбол, баскетбол, мини-футбол и футзал.

Отметим, что Федерация бокса, объединение «Здоровые силы Севастополя», ОД «Доброволец» уделяют много внимания развитию физкультуры и спорта в регионе, не делая различия между городом и селами. Ранее спортсмены, тренеры, юные воспитанники спортшкол и секций приняли участие первой общегородской зарядке. Старт этой акции был дан во Всемирный день здоровья. Но она не разовая – проводиться такие зарядки будут с 7 апреля по 30 октября по средам и субботам с 7:00 до 8:00 на шести площадках Севастополя.

Севастопольские спортсмены и тренеры устроили праздник для ребят из сел Байдарской долины

Фото: Федерация бокса Севастополя.

Севастопольские спортсмены и тренеры устроили праздник для ребят из сел Байдарской долины

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