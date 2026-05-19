Севастопольские спортсмены — медалисты Всероссийских соревнованиях «Игры сильных»

В Курске прошли Всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных», которые собрали порядка 350 спортсменов из восьми регионов. Соревнования включили шесть видов спорта: легкую атлетику, бокс, спортивную борьбу, самбо, дзюдо и практическую стрельбу.
Севастопольские боксеры успешно выступили в личном зачете:
- Золотые медали завоевали Тимур Пацация, Денис Штефан, Егор Навроцкий, Иван Зеленов и Максим Вицукаев.
- Бронзовые медали получили Александр Амтиславский, Артем Ковалевский, Илья Стахов, Владимир Любченко, Артур Колесник, Роман Сандуляк и Артем Васько.
В общекомандном зачете севастопольцы заняли третье место.
Ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Алексей Прис выступил в практической стрельбе и занял четвертое место.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
