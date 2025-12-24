Севастопольские спортсмены в 2025 году завоевали 330 медалей

В 2025 году в Севастополе проводилась системная работа по развитию спорта высших достижений, массового спорта и спортивной инфраструктуры. В этом году в Севастополе провели 270 городских соревнований, включая 8 всероссийских и 9 межрегиональных. Крупнейшими из них стали всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою, турниры по самбо и дзюдо, первенство ЮФО по акробатическому рок-н-роллу, кубки России по армрестлингу и альпинизму.

Севастопольцы получили новые спортивные звания: три новых мастера спорта России международного класса, 31 мастер спорта России, 282 кандидата в мастера спорта. А еще 783 человека получили первый разряд и 2 189 — массовые спортивные разряды. Также спортсмены завоевали 330 медалей на международных и всероссийских официальных соревнованиях. Футбольный клуб «Севастополь» впервые стал призером LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги («Дивизион Б»).

Проект «Спорт в каждый двор» охватил 12 внутридворовых спортивных площадок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и фиджитал-центр. За год проведено более 5 900 занятий, участниками которых стали около 55 000 человек.

Расширены проекты «Плавание для всех» и «Золотая рыбка» — в том числе для детей участников специальной военной операции. Продолжила работу общегородская зарядка «С бодрым утром», которая в 2025 году проходила уже на 12 локациях и собрала более 26 000 участников.

Запущены новые инициативы — акция «Кибер-бабушка» для жителей старше 50 лет в рамках проекта «Спорт в каждый двор» и проект «Фитнес леди» для женщин старше 40 лет.

Одним из крупнейших событий в массовом спорте стали Фестиваль культуры и спорта Юга России, турнир по волейболу «Кубок Городов Героев» и межрегиональные соревнования по плаванию «Кубок Защитников Отечества» на призы Заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова.

Продолжается обновление городских спортивных объектов, чтобы и профессионалам, и любителям было комфортно заниматься. В этом году: