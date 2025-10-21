Севастопольские студенческие отряды подвели итоги трудового лета

В Многофункциональным центре «Бухта Казачья» состоялось торжественное закрытие Третьего трудового семестра, где студенческие отряды Севастополя подвели итоги плодотворного 2025 года. На праздничном концерте были награждены лучшие бойцы, командиры, комиссары и лучший отряд по итогам летнего сезона.

В 2025 участниками студенческих отрядов Севастополя стали 710 представителей молодежи. Функционируют и активно развиваются восемь направлений деятельности: педагогическое, производственное, медицинское, строительное, сервисное, цифровое, направление проводников и Губернаторские школьные трудовые отряды.

Закрытие третьего трудового семестра является важнейшим событием для студентов, которые в течение всего лета трудились на объектах Севастополя, Республики Крым, Российской Федерации и за рубежом. Это событие знаменует окончание трудового сезона и старт подготовительного периода.

Третий трудовой семестр стал настоящим примером ответственности, командного духа и любви к своему делу. За каждым рабочим днём наших бойцов — труд, отдача и стремление сделать наш город и страну лучше. Горжусь каждым, кто провел это лето с пользой и сердцем. Вы — будущее, которое уже сегодня создает настоящее, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Лучшим отрядом Севастопольского регионального отделения МООО «РСО» в 2025 году стал педагогический отряд «Альянс».

По итогам успешного трудового сезона 2025 года, студенческие отряды Севастополя с энтузиазмом смотрят в будущее, готовясь к новым вызовам и проектам в 2026 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя