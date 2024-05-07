Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы»
актуально в республике
Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы»

Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:21 07.05.2024

В ресурсном центре поддержки добровольчества стартовала ежегодная патриотическая акция «Десант Победы». 2024 год – юбилейный для акции, в этом году «Десанту Победы» исполнилось пять лет. Участниками акции стали 100 представителей студенческих Губернаторских школьных трудовых отрядов. К слову, в этом году школьники впервые участвуют в акции.

«Десант Победы» – это возможность для нашей молодёжи собственными руками прикоснуться к великой истории: привести в порядок мемориалы и памятники времен Великой Отечественной войны. Сегодня бойцы студенческих отрядов объединились, чтобы внести свой вклад в общее дело и подготовить город к празднованию Дня Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Участники поделены на пять отрядов, которые на протяжении недели приведут в порядок пять памятных мест: 5-ю мортирную батарею, 7-ю мортирную батарею, 15-ю береговую батарею, Форт Южный и Форт Северный. В первый день ребята очистили территорию 15-й береговой батареи: собрали 20 мешков мусора, расчистили лестницы от земли и обрезали деревья.

Севастополь – патриотическая столица России, и отношение нашей молодёжи к подобным мероприятиям особенное: мы всегда получаем большой положительный отклик от ребят, которые не просто чтят историю, но и стремятся внести свой вклад в сохранение исторической памяти и подвигах севастопольцев в Великой Отечественной войне, – отмечает заместитель председателя Общественной палаты города Севастополя, создатель студенческих отрядов Севастополя Денис Кондратьев.

Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы» Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы» Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы» Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы»

Акция реализуется при поддержке управления по делам молодёжи, а также благодаря победе в конкурсе «Регион добрых дел».

Узнайте больше:  Подведены итоги конкурса "Молодёжь Севастополя"

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.