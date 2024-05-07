Севастопольские студенческие отряды запустили юбилейный «Десант Победы»

В ресурсном центре поддержки добровольчества стартовала ежегодная патриотическая акция «Десант Победы». 2024 год – юбилейный для акции, в этом году «Десанту Победы» исполнилось пять лет. Участниками акции стали 100 представителей студенческих Губернаторских школьных трудовых отрядов. К слову, в этом году школьники впервые участвуют в акции.

«Десант Победы» – это возможность для нашей молодёжи собственными руками прикоснуться к великой истории: привести в порядок мемориалы и памятники времен Великой Отечественной войны. Сегодня бойцы студенческих отрядов объединились, чтобы внести свой вклад в общее дело и подготовить город к празднованию Дня Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Участники поделены на пять отрядов, которые на протяжении недели приведут в порядок пять памятных мест: 5-ю мортирную батарею, 7-ю мортирную батарею, 15-ю береговую батарею, Форт Южный и Форт Северный. В первый день ребята очистили территорию 15-й береговой батареи: собрали 20 мешков мусора, расчистили лестницы от земли и обрезали деревья.

Севастополь – патриотическая столица России, и отношение нашей молодёжи к подобным мероприятиям особенное: мы всегда получаем большой положительный отклик от ребят, которые не просто чтят историю, но и стремятся внести свой вклад в сохранение исторической памяти и подвигах севастопольцев в Великой Отечественной войне, – отмечает заместитель председателя Общественной палаты города Севастополя, создатель студенческих отрядов Севастополя Денис Кондратьев.

Акция реализуется при поддержке управления по делам молодёжи, а также благодаря победе в конкурсе «Регион добрых дел».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя