Севастопольские студенты-архитекторы могут принять участие в конкурсе «Благоустрой»

Студенты-архитекторы севастопольских ВУЗов в возрасте от 17 до 35 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству городских территорий «Благоустрой».
Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, подать заявку и узнать подробнее об условиях проведения конкурса можно по ссылке.
Создатель лучшего проекта выиграет один миллион рублей. Победители конкурса и полуфиналисты в основных номинациях смогут представить свои проекты во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: благоустройство в Крыму