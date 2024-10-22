Севастопольские студенты-архитекторы могут принять участие в конкурсе «Благоустрой»

Студенты-архитекторы севастопольских ВУЗов в возрасте от 17 до 35 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству городских территорий «Благоустрой».

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, подать заявку и узнать подробнее об условиях проведения конкурса можно по ссылке.

Создатель лучшего проекта выиграет один миллион рублей. Победители конкурса и полуфиналисты в основных номинациях смогут представить свои проекты во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя