Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские студенты-архитекторы могут принять участие в конкурсе «Благоустрой»
актуально в республике
Севастопольские студенты-архитекторы могут принять участие в конкурсе «Благоустрой»

Севастопольские студенты-архитекторы могут принять участие в конкурсе «Благоустрой»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:02 22.10.2024

Студенты-архитекторы севастопольских ВУЗов в возрасте от 17 до 35 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству городских территорий «Благоустрой».

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, подать заявку и узнать подробнее об условиях проведения конкурса можно по ссылке.

Создатель лучшего проекта выиграет один миллион рублей. Победители конкурса и полуфиналисты в основных номинациях смогут представить свои проекты во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства.

Узнайте больше:  Семью севастопольского сотрудника МЧС России, победившую в конкурсе «Семья года», наградили в Кремлёвском Дворце

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство в Крыму

благоустройство в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.