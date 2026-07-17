Севастопольские студенты проходят практику в Севгосстройнадзоре

С начала года практику в Севгосстройнадзоре прошли 17 студентов Севастопольского государственного университета и Севастопольского архитектурно-строительного техникума. Опытные инспекторы помогают ребятам погрузиться в реальные рабочие процессы.

Студенты не просто наблюдают, а работают на объектах: изучают проведение контрольно-надзорных мероприятий, работают с проектной документацией и составляют проекты документов по итогам проверок.

Отдельным этапом практики стало посещение стройплощадки ветеринарной лечебницы (инфекционно-диагностической лаборатории) на Фиолентовском шоссе. Там ребята закрепили навыки контроля за выполнением строительно-монтажных работ.

Практика — это обмен опытом в обе стороны. Для Севгосстройнадзора это свежий взгляд на процессы, новые идеи и возможность найти талантливых молодых специалистов для дальнейшей работы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя