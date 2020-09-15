Севастопольские студотряды сразятся за первенство в спартакиаде

16 сентября в спортивном комплексе Севастопольского государственного университета состоится открытие Спартакиады студенческих отрядов Севастополе.

В мероприятии примут участие 100 человек – спортсменов из разных учебных заведений города. Первой спортивной дисциплиной, в которой будут соревноваться ребята – баскетбол. В турнире примут участие 5 команд. В дальнейшем, в рамках спартакиады пройдет турнир по волейболу, а также перетягивание каната. По итогам всех состязаний будет сформирована сборная команда, которая отправится на спартакиаду Южного федерального округа в Адыгею, где будет защищать честь региона, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».