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Севастопольские студотряды сразятся за первенство в спартакиаде

Севастопольские студотряды сразятся за первенство в спартакиаде

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:25 15.09.2020

16 сентября в спортивном комплексе Севастопольского государственного университета состоится открытие Спартакиады студенческих отрядов Севастополе.

В мероприятии примут участие 100 человек – спортсменов из разных учебных заведений города. Первой спортивной дисциплиной, в которой будут соревноваться ребята – баскетбол. В турнире примут участие 5 команд. В дальнейшем, в рамках спартакиады пройдет турнир по волейболу, а также перетягивание каната. По итогам всех состязаний будет сформирована сборная команда, которая отправится на спартакиаду Южного федерального округа в Адыгею, где будет защищать честь региона, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие реализуется за счет средств победителя конкурса молодежных проектов города Севастополя в 2019 году:

  • Дата: 16 сентября 2020 г.
  • Адрес: Университетская, 32 (Спорткомплекс Севастопольского государственного университета);
  • Время: 17:00

фото: Михаил Заброда (пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»)

Севастопольские студотряды сразятся за первенство в спартакиаде

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